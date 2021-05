Zaqueu Teixeira pede prisão para assessor de prefeito que foi exonerado acusado de estupro

Denúncia grave

O ex-deputado estadual e delegado Zaqueu Teixeira (SDD) usou as redes sociais para pedir a prisão do ex-assessor da Prefeitura de Queimados, acusado de estupro de vulnerável. Marcello Clausi Silva da Luz, que foi chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semuttran) foi denunciado à Justiça pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).

Em um vídeo com duração de 1 minuto e 31 segundos, publicado na página do seu facebook, na quinta-feira da semana passada, o delegado de polícia aposentado, ex-chefe da Polícia Civil do RJ (2002) e também ex-secretário municipal de Segurança Pública de Duque de Caxias (2009), enviou um recado direto para o prefeito de Queimados, Glauco Barbosa Hoffman Kaizer (SDD).

“Ele (prefeito) tem na prefeitura o chefe de gabinete da Secretaria de Transporte, Marcelo Clausi Silva da Luz, que responde a um processo (1400.08.2021.8.19.0067) por ter abusado sexualmente de uma criança, uma menina, dos 6 até os 12 anos de idade. Este é um crime inadmissível”, enfatizou o político.

Nas palavras de Zaqueu, é impossível conviver com uma pessoa, que se diz moralista, desrespeitar as regras, mesmo às impostas pelo senhor prefeito, continuar nomeado em um cargo público e a sociedade pagando seu salário. “O lugar desse canalha, bandido, vagabundo é na cadeia. Espero que o Ministério Público seja muito rigoroso e que o juiz possa decretar a prisão dele. Não pode ficar solto porque é um risco para a sociedade”, disse.

Delegado do caso pediu prisão

De acordo com Teixeira, ao relatar o inquérito a Polícia Civil chegou a pedir a prisão de Marcello. Ele espera que a Justiça seja incisiva e firme para ser exemplo para o município da Baixada e a sociedade como um todo.

“Ele hoje posa de bom moço, como moralista, sendo chefe de gabinete e você pagando o salário dele”, afirma Zaqueu. No final, ele desabafa: “Fica aqui a minha indignação e exijo uma postura do prefeito Glauco”, conclui e faz um apelo para que o máximo de pessoas possam compartilhar o vídeo.

Em contato com a prefeitura, a reportagem do Hora H foi informada por uma fonte que Clausi Luz foi exonerado na última sexta-feira.

Reportagem: Antonio Carlos