Wilson Witzel sofre mais uma derrota no STF

Defesa pedia suspensão da condenação até que um outro recurso fosse julgado no TJRJ.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou um novo recurso da defesa do ex-governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel, que sofreu impeachment em abril e foi condenado por crime de responsabilidade.

A defesa de Witzel alegava que o político havia sido julgado por um ”Tribunal de Exceção”. Os advogados pediam que a condenação fosse suspensa até que um outro recurso fosse julgado no Tribunal de Justiça do Estado do RJ (TJRJ).

O ex-governador foi condenado por unanimidade um Tribunal Especial Misto (TEM), formado por 5 deputados e 5 desembargadores, conforme previsto na Lei do Impeachment. Após perder o mandato definitivamente, Witzel está inelegível por 5 anos, além de ser réu em um processo no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Contratação de OSs

Witzel foi acusado de irregularidades na contratação de duas organizações sociais (OSs), uma delas, o Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde (Iabas), responsável por hospitais de campanha para tratar pacientes infectados pela Covid-19. A defesa, porém, alega a inocência do político.