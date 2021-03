WhatsApp e Instagram voltam a funcionar após instabilidade

Os serviços dos aplicativos WhatsApp e Instagram voltaram a funcionar por volta das 15h10 de ontem após apresentarem instabilidade. Por volta das 14h, usuários das duas redes sociais relataram falhas para acessar as plataformas.

As versões para desktop de ambas as redes também ficaram indisponíveis, mas o serviço foi retomado normalmente. Por meio de sua conta no Twitter, o WhatsApp confirmou que registrou instabilidade por cerca de 45 minutos, mas que a situação já foi normalizada.

Também por meio de sua conta no Twitter, o Instagram informou que alguns usuários chegaram a registrar dificuldades de acesso, mas que o problema já foi corrigido.