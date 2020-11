WhatsApp baniu mais de mil contas por disparos em massa no período eleitoral

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou hoje, através de uma nota, que o aplicativo de mensagens WhatsApp baniu 1.004 contas após denúncias de disparos em massa entre 27 de setembro e 15 de dezembro. O período informado pelo tribunal compreende o início da propaganda eleitoral e o primeiro turno das eleições municipais.

O disparo de mensagens em massa é proibido e passível de punição no âmbito eleitoral porque a Justiça entende que tem potencial de afetar o equilíbrio da disputa entre os candidatos.

As contas banidas foram denunciadas na plataforma mantida pelo TSE e pelo WhatsApp, criada para tentar combater a disseminação de conteúdo falso, as chamadas fake news. A Justiça Eleitoral também tem acordos com outras empresas de redes sociais.

Ao todo, o órgão informou ter recebido por este canal 4.759 denúncias. Além disso:4.630 denúncias foram enviadas para análise do WhatsApp; 3.236 denúncias foram efetivamente analisadas; 1.004 contas foram banidas após análise; 129 denúncias foram descartadas por não terem relação com as eleições.