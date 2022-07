Washington Reis pode ser substituído como vice de Cláudio Castro

A convenção do PL que acontece nesta quarta-feira (20) vai oficializar a chapa da candidatura à reeleição do governador Cláudio Castro e do ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis (MDB), como candidato a vice.

Mas há um entretanto. A colunista do Berenice Seara, do Extra, informou que Reis tem grandes chances de ser considerado inelegível pelo Supremo Tribunal Federal (STF), já que foi condenado em todas as instâncias por crime ambiental. O político está sob dependência de liminares, mas deposita esperanças em um embargado de declaração que deve ser votado no início de agosto pela Corte.

Caso seja mantida a inelegibilidade de Reis, será aprovada uma cláusula que dá a Executiva do PL amplos poderes para escolher um substituto. O PL também pode mudar a sua nominata de candidatos de deputados, caso algum dos nomes tenham problemas até eleições. É o que se pode chamar de cláusula Gabriel Monteiro, que será candidato pelo partido e pode ser considerado inelegível, ou não, até o dia da eleição.