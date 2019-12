Waguinho se reúne com deputado Márcio Canella para buscar recursos para Belford Roxo

O presidente da Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, deputado Márcio Canella, se reuniu hoje (09/12), em seu gabinete, com o prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho. Em pauta, mais recursos para A Saúde e obras de infraestrutura para o município. O encontro fez parte da agenda oficial do deputado.

Canella destacou a importância de Belford Roxo ter um deputado em uma importante Comissão da Alerj, pois mostra a força do município. Estou aqui à disposição do prefeito Waguinho para trabalhar sempre em parceria, buscando melhorias para a população”, argumentou Canella. “O deputado Márcio Canella é um grande reforço que Belford Roxo tem na Alerj. Fui deputado e sei a importância e o peso da responsabilidade da Comissão de Orçamento. Mas o Canella é competente e exercerá a função com firmeza”, destacou Waguinho.

Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo