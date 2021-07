Waguinho se filia ao PSL e irá comandar o partido no Estado do Rio de Janeiro

O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, se filiou nesta terça-feira (6) ao Partido Social Liberal (PSL). O vice-presidente nacional da legenda, Antonio Rueda, comandou o ato de filiação de Waguinho, que irá presidir o partido no estado do Rio de Janeiro. A deputada federal Daniela do Waguinho e o deputado estadual Marcio Canella prestigiaram a cerimônia em Brasília.

Waguinho destacou que ingressou no PSL disposto a fazer da legenda um partido forte, consistente e com mais aproximação nas camadas populares. Reeleito com 80,40% dos votos para o seu segundo mandato de prefeito, Waguinho mostrou sua força eleitoral no município, pois, além de conseguir o segundo mandato, trabalhou pela eleição da deputada federal Daniela do Waguinho e pela reeleição do deputado estadual Marcio Canella.

“Recebi com muito orgulho o convite para ingressar no PSL, um partido que sempre admirei e respeitei. Fui designado como presidente estadual da legenda no Estado do Rio de Janeiro e terei a tarefa de montar uma nominata forte para deputado federal e deputado estadual. Além disso, estarei à frente dos debates sobre prováveis alianças políticas. Agora, é arregaçar as mangas e trabalhar para que o PSL venha forte para as eleições de 2022 e para os próximos pleitos”, salientou o prefeito, que irá promover também uma forte campanha de filiação ao partido.

A deputada federal Daniela do Waguinho destacou que o PSL ganha com a filiação de Waguinho e se fortalece para as eleições de 2022. “O prefeito revolucionou Belford Roxo na Saúde, Educação e em outras áreas. Não foi à toa que foi reeleito logo no primeiro turno. É obcecado por trabalho e transformou o município. Em 2017, quando assumiu o mandato pela primeira vez, nada funcionava em Belford Roxo. Hoje, Saúde, Educação, Assistência Social e outras Secretarias funcionam com uma série de serviços. O PSL ganhou um excelente reforço”, concluiu.

Amigo de longa data de Waguinho, o deputado estadual Marcio Canella (que já pertenceu ao PSL) era só felicidade na cerimônia de filiação de Waguinho. O parlamentar destacou que o partido ganhou um prefeito carismático e trabalhador. “Waguinho quer trabalhar todos os dias, todas as horas. Ele encontrou Belford Roxo falido e deu uma aula de administração. Em pouco tempo asfaltou mais de mil ruas, construiu e reformou escolas e colocou a rede de saúde para funcionar. O município hoje se destaca no cenário estadual e nacional. Belford Roxo é a segunda cidade do Brasil onde se salva mais pessoas afetadas pela Covid. Isso é motivo de muito orgulho. O PSL vai crescer muito mais daqui em diante”, arrematou.

Waguinho, os Brazão e os Garotinho estão no PSL

Na tarde de hoje (6), em Brasília, chegou ao fim as decisões do PSL no Rio. O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, deixou o MDB para assumir a presidência estadual do partido.

Com ele seguiram a mulher, a deputada federal Daniela do Waguinho, o braço direito, o deputado estadual Márcio Canella, os deputados federal Chiquinho e estadual Pedro, e Garotinho.