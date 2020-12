Waguinho participa de café da manhã com Jair Bolsonaro em Brasília

O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (MDB), participou esta semana, em Brasília, de um café da manhã com o presidente Jair Bolsonaro e prefeitos de outros municípios do Estado do Rio de Janeiro. Um dos principais assuntos do encontro foi a busca de parceria dos municípios com o Governo Federal.

Além de Waguinho e do senador Flávio Bolsonaro, os seguintes prefeitos participaram do café da manhã com Bolsonaro: Fernando Jordão (Angra dos Reis), Washington Reis (Duque de Caxias); Capitão Nélson (São Gonçalo), Jorge Miranda, (Mesquita), e Rogério Lisboa (Nova Iguaçu). Todos eles receberam o apoio da família Bolsonaro nas eleições municipais.

Bairros contemplados com obra de infraestrutura

Waguinho destacou que o presidente não tem medido esforços para ajudar Belford Roxo. O prefeito acentuou que, em agosto, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e o senador Flávio Bolsonaro visitaram os bairros São Leopoldo e Shangrilá, que foram contemplados com obra de infraestrutura em mais de 80 ruas com recursos do Governo Federal.

“Fico muito feliz com a atenção que o presidente tem dado a Belford Roxo e a diversos municípios. Busco sempre o melhor para a população, pois Belford Roxo é um município pobre que vive basicamente de repasses de recursos federais e estaduais”, avaliou Waguinho, destacando o trabalho da deputada federal Daniela do Waguinho em Brasília e do deputado estadual Márcio Canella na Assembleia Legislativa (Alerj).

Importância do encontro nas redes sociais

Todos os prefeitos ressaltaram, nas redes sociais, a importância do encontro com Bolsonaro para o desenvolvimento da Baixada Fluminense. Confiante, o primeiro prefeito reeleito em Belford Roxo, Waguinho (MDB), afirmou que “muita coisa boa ainda vai acontecer, não só em Belford Roxo, mas em toda Baixada”. Rogério Lisboa, de Nova Iguaçu, frisou a importância dos governos federal, estadual e municipal, atuarem “em conjunto para superar os enormes desafios que teremos pela frente no próximo ano”.

O prefeito reeleito de Duque de Caxias, Washington Reis, falou de sua relação próxima com o presidente e também mostrou otimismo. “contaremos com o apoio e amizade do presidente, com quem mantenho uma boa aproximação e relação de confiança, em busca do desenvolvimento da cidade e de benefícios para a população”, disse Reis. Reeleito em Mesquita, Jorge Miranda, postou uma foto com Bolsonaro, comprometido disse “vamos fazer Mesquita crescer cada vez mais”.

Além dos prefeitos da Baixada Fluminense, participaram da reunião, Fernando Jordão, de Angra dos Reis e Capitão Nélson, de São Gonçalo, segundo maior colégio eleitoral do Estado do Rio. Jair Bolsonaro, já mostra quem são seus apoiados e apoiadores na eleição de 2020.