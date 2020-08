Waguinho inaugura praça e entrega campo todo reformado no bairro Sargento Roncalli

Prefeito entregou espaço com academia ao ar livre, brinquedos, pista de caminhada e iluminação de led

Moradores do bairro Sargento Roncalli, em Belford Roxo ganharam, na última quarta-feira, duas áreas de lazer. O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, inaugurou a praça Jairo Musser, e entregou reformado o campo Victorino Reis. A praça tem academia ao ar livre, bancos, brinquedos, futimesa, pista de caminhada e iluminação de led.

Waguinho destacou irá inaugurar ainda no Sargento Roncalli uma praça e um posto de saúde, além de ter mais ruas recuperadas e com iluminação de led. São Vicente, bairro vizinho, ganhará um pacote de recuperação asfáltica em diversas ruas. A Rua Circular, que dá acesso ao campo do caramujo, será concretada. “São muitas obras nos quatro cantos da cidade. O ministro (de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho) visitou Shangrilá e garantiu a conclusão das obras e que irá R$ 6 milhões para a construção da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), o que irá possibilitar acabar com o acúmulo de água logo na entrada de São Vicente, na rua da feira”, frisou Waguinho, destacando o trabalho que os vereadores Antonio Tayano e Armandinho Penélis fazem pelos bairros São Vicente e Sargento Roncalli.

Desempenho dos deputados

Destacando que “sabe tudo de cabeça” os problemas do município, Waguinho não esqueceu de citar o trabalho desempenhado pela deputada federal Daniela do Waguinho e do deputado estadual Marcio Canella. “Os dois trabalham com os governos federal e estadual buscando recursos e convênios para o município. Como administrador, penso em todas as áreas, pois Belford Roxo dispõe de poucos recursos para investir. Enfrento barreiras e dificuldades, mas vou em frente e não desisto de fazer o melhor por esta cidade”, finalizou Waguinho, parabenizando aos familiares dos homenageados.

No caminho certo

O vereador Antônio Tayano frisou que na administração do prefeito Waguinho o bairro Sargento Roncalli se tornou a “Zona Sul” de Belford Roxo. “Vamos inaugurar ainda uma praça no Roncalli e outras obras. Belford Roxo está no caminho certo com o prefeito Waguinho abrindo diversas frentes de obras”, frisou Tayano.

“Cria” do bairro Sargento Roncalli, o vereador Armandinho Penelis frisou que em oito anos de mandato nunca havia presenciado um volume tão grande de obras no município. “Esta praça e a reforma do campo era um sonho antigo dos moradores. Nossa meta é trazer sempre melhorias para o bairro”, frisou Penelis, que juntamente com Waguinho participou de uma partida de futebol para inaugurar o campo.

Moradora do Sargento Roncalli há 22 anos, a dona de casa Dulcinéia de Oliveira Pires, 55, lembrou que o campo estava funcionando precariamente. Ela comentou que a praça é um novo espaço para as famílias se encontrarem. “Agora temos como nos reunir, conversar e bater um papo. As crianças estão adorando os brinquedos. Ficou muito bom aqui”, arrematou.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo