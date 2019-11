Waguinho e Daniela visitam obra do Estação Cidadania e CRAS

Prefeito e deputada federal estiveram nas futuras instalações do prédio que possui uma pista de skate e cinco andares, sendo o último com uma parte aberta

O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, visitou as futuras instalações do prédio onde funcionará a Estação da Cidadania. A obra é conveniada com a Caixa Econômica Federal e levará para a população mais cultura, esporte e assistência social. O prédio possui uma pista de skate e cinco andares, sendo o último com uma parte aberta. A deputada federal Daniela do Waguinho e secretários acompanharam a visita.

Durante a visita, o prefeito anunciou a inauguração do Estação da Cidadania para o dia 27 de dezembro. “Um único local onde irá alocar cultura, esporte e assistência social é mais fácil para a população, pois os moradores não terão que se descolar para lugares diferentes quando for procurar por serviços de tais categorias. O espaço é amplo e bem arejado”, disse Waguinho.

Parlamentar visita outros pontos

Em seguida, a deputada Daniela do Waguinho foi com os secretários Vander Louzada (Assistência Social e Cidadania) e seu adjunto Diogo Bastos, Odair Cunha (Obras, Captação de Recursos, Convênios e Projetos) e sua adjunta Ana Titonel, Merhi Daychoum (Projetos Especiais), André Rocha (Comunicação Social) e a chefe de gabinete Renata Almeida, para o Cras (Centro de Referência da Assistência Social) III, em Nova Aurora, depois o Cras e o API (Atenção à Pessoa Idosa) no bairro Babi.

A deputada federal, que integra diversas comissões, em destaque as voltadas à assistência social, garantiu que está trabalhando por emendas que beneficiem os serviços e equipamentos. “As instalações estão bem precárias, mas os usuários não estão desamparados. Há sempre atividades. Estou lutando pela assistência social em Brasília”, resumiu Daniela.

Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo