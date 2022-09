Waguinho, Daniela e Canella mostram força e reforçam apoio a Clarissa Garotinho durante evento em Belford Roxo

O grupo político do prefeito de Belford Roxo, Waguinho, deu hoje (1º) mais uma prova de que é um dos principais fiadores e aliados da candidatura de Clarissa Garotinho ao Senado. Tanto Waguinho quanto Daniela do Waguinho e Márcio Canella, candidatos à reeleição para a Câmara dos Deputados e à Alerj respectivamente, pediram voto para Clarissa durante um evento no Heliópolis Atlético Clube, em Belford Roxo, com quase dez mil pessoas presentes.

O evento marcou o lançamento na região da campanha de Daniela e Canella, que, a exemplo de Clarissa e Waguinho, são do União Brasil. Mostrou a força de ambos para as eleições deste ano. Além do governador e candidato à reeleição Cláudio Castro, o local recebeu a presença de outros integrantes da classe política e caravanas de eleitores de várias cidades do estado: Paracambi, Miguel Pereira, Aperibé, São João de Meriti, Mesquita e Rio de Janeiro (Rocinha), entre outras.

Clarissa tem sido convidada pelo grupo de Waguinho para participar de todos os eventos em Belford Roxo. E, nessas ocasiões, tem recebido bastante receptividade da população principalmente em relação à sua defesa de “castração química para estupradores e pedófilos”. Ontem, Daniela elogiou o teor da sua campanha de TV, baseada principalmente na proposta: “Clarissa está com um programa de TV lindo. Está preparada para assumir o desafio do Senado”.

Já Waguinho elogiou outra plataforma de Clarissa: dar voz ao interior e à Baixada Fluminense. “Quero pedir votos para minha amiga Clarissa. Com 14 anos de vida, Clarissa será a senadora com quem vamos conseguir falar, alguém que vai nos atender prontamente”, disse Waguinho, que é presidente estadual do União Brasil, um dos maiores partidos do país. No fim, Claudio Castro chamou Clarissa de “nossa senadora”, repetindo uma expressão já dita em ocasiões anteriores.

Clarissa também reforçou seu posicionamento no campo conservador: “Sou evangélica, respeito todas as religiões. Meu marido, por exemplo, é católico. Mas o que temos em comum? Somos a favor da vida. Não podemos aceitar que aconteça aqui o que aconteceu na Colômbia, onde é permitido o aborto de bebês com até seis meses de gestão. Um absurdo”, disse a candidata ao Senado, que atualmente ocupa uma cadeira na Câmara dos Deputados.