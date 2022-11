Waguinho: “Com Lula, a democracia volta a reinar”

Assim que acabou a apuração que proclamou Lula como novo presidente do Brasil, neste domingo (30), o prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Caneiro, Waguinho, e a primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho (a mais votada do Estado do Rio de janeiro) foram para a praça de Heliópolis comemorar a vitória com apoiadores.

Muito animado com o resultado, Waguinho, que foi o único prefeito da Baixada Fluminense a apoiar abertamente o presidente Lula, destacou que a vitória de Lula traz um sentimento de tranquilidade, pois, segundo o prefeito, a democracia foi restabelecida. “Vencemos o ódio, o fascismo e a intolerância. Agora, todas as pessoas, independente de raça, religião ou opção sexual serão respeitadas. Escolhi apoiar o presidente Lula porque sei que com ele o fortalecimento da democracia é verdadeiro e o Brasil será governado com mais amor e respeito”, disse.

Investimento na construção de hospitais

O prefeito lembrou ainda que está investindo na construção de hospitais e precisará de apoio do Governo Federal para mantê-los.

Waguinho frisou que o Hospital do Olho já funciona no município. A Prefeitura está ampliando o Hospital Municipal e construindo o Hospital do Câncer, o Hospital do Idoso, Hospital da Mulher, Hospital da Criança e a maternidade municipal. “No encontro com o presidente Lula eu disse que tenho o desejo de passar a saúde de Belford Roxo de média para alta complexidade. Ele firmou compromisso de me atender nesta questão. Na parte de infraestrutura, o presidente perguntou de quanto eu precisaria para sanear, tratar esgoto e asfaltar ruas. Eu disse que se ele fizer comigo igual ele fez quando o Lindbergh Farias foi prefeito de Nova Iguaçu, já estava ótimo. O presidente Lula garantiu que irá me atender”, arrematou.

Por terem declarado apoio ao presidente Lula no segundo turno, Waguinho e Daniela sofreram ataques de todos os lados, mas permaneceram firmes. Como conseguiu reeleger a esposa como a deputada federal mais votada no Estado do Rio de Janeiro, Waguinho é chamado por muitos como o “Rei da Baixada”. “Estou à disposição da politica do Rio e tenho como premissa o respeito aos cidadãos”, finalizou Waguinho, enfatizando que se decepcionou com prefeitos da região, que apoiaram Jair Bolsonaro ou se omitiram. “Não sou de ficar em cima do muro. Escolhi o lado da democracia. Mas os nossos prefeitos podem vir dialogar comigo e com a Daniela que os levaremos ao presidente Lula”, resumiu, frisando que pediu também ao presidente eleito a construção de uma universidade federal em Belford Roxo e de uma escola técnica.

Acordo selado

A deputada Daniela do Waguinho recordou os momentos tensos da apuração. Vestindo uma blusa com a palavra “coragem” à frente, a parlamentar confessou que no início ficou um pouco cética em apoiar Lua no segundo turno. Mas, aos poucos, foi entendendo os argumentos de Waguinho. “Sempre conversamos para vermos o que é melhor para a população. Nos encontramos com o presidente Lula, que depois veio a Belford Roxo, e selamos o acordo. Agora, é comemorar a vitória e respirar novos ares”, resumiu a deputada.