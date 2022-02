Waguinho articula para consolidação na presidência do União Brasil no Rio

O presidente estadual do recém-criado União Brasil, no Rio de Janeiro, e prefeito de Belford-Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, está em Brasília, para consolidar sua atuação à frente do novo partido, o maior do país.

A presidência da legenda, com enorme fundo eleitoral e muito tempo de TV, é fonte de várias especulações, uma delas é que Rodrigo Maia estaria cotado para presidir. Em publicação nas redes sociais, Waguinho disse estar muito feliz e empenhado em fazer parte desse time que irá trazer dias melhores para o Estado e para todo o Brasil.

Confira a publicação na íntegra:

“Estive em Brasília com o meu amigo e vice-presidente nacional do partido União Brasil, Antônio de Rueda. Junto com o presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar, e o primeiro secretário do partido, ACM Neto, vamos construir um partido forte e comprometido em promover mudanças por todo o país.

Estou muito feliz e empenhado por fazer parte desse time que irá trazer dias melhores para o estado do Rio de Janeiro e para todo o Brasil. A união é a nossa força!”, finalizou Waguinho na mensagem.