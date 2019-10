Waguinho anuncia obra de creche, posto de saúde e área de lazer no Novo Eldorado, Belford Roxo

O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, visitou o bairro Novo Eldorado, antigo Bafo do Porco, na última semana, e anunciou a construção de um complexo. Acompanhado de secretários e vereadores, o prefeito percorreu a área de um antigo campo de terra e visualizou a planta da nova creche, posto de saúde e área de lazer com campo de futebol, que em breve ganharão forma e irá atender a região e adjacências.

Segundo Waguinho, as obras são mais uma conquista para a população. “Mais um posto de saúde para os moradores que precisarem, além de uma creche aonde as famílias poderão deixar seus filhos e ingressar no mercado de trabalho. Terá também uma área de lazer moderna”, destacou Waguinho.

Instalações completas

O novo posto de saúde vai contar com sala de espera, recepção, administração, sala de materiais para atividades, sala de curativos, sala de vacinação, quatro consultórios (odontologia, clínica geral, pediatria e ginecologia), laboratório, farmácia, sala de procedimentos, banheiros, refeitório e sala de reuniões.

Já a creche terá sala de professores, sala de reunião, recepção, pátio, sete salas de aula (sendo três para o maternal), sala multiuso, solário, banheiros feminino e masculino, berçário, fraldário, despensa, cozinha, lactário, refeitório, vestiários masculino e feminino, lavanderia e almoxarifado. E a área de lazer vai contar com parquinho para as crianças, academia ao ar livre, campo de futebol com grama natural, pista de caminhada, paisagismo, iluminação em led e muito mais.

Tapa-buraco nos bairros Piam e Hinterlândia

A operação ‘tapa-buraco’ realizada na cidade de Belford Roxo está a todo vapor. Diversas vias já foram beneficiadas com o serviço, que acontece desde o ano de 2017, início do governo Waguinho.

Ontem, os bairros beneficiados foram Hinterlândia e Piam. Uma das ruas beneficiadas foi a Umbelina Barcelos, em frente ao campo do Hinterlândia. Ao todo foram usadas onze toneladas de asfalto, tapando buracos nas vias ao longo de um percurso de dois quilômetros.