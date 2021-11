Vozes da EJA aborda textos jornalísticos nos trabalhos escolares

Extra! Extra! A EJA (Educação de Jovens e Adultos) é notícia em Belford Roxo! Foi com esse tema que a Secretaria de Educação realizou o 5º Vozes da EJA na Escola Municipal Professor Paris, Centro.

Durante dois dias os trabalhos dos alunos foram expostos para avaliação e ainda contaram com uma palestra do repórter Leonardo Rodrigues. Esse tipo de projeto acontece desde 2017 na rede municipal de Educação com temas anuais. A EJA tem 2.500 alunos matriculados em 19 escolas municipais.

A deputada federal Daniela do Waguinho garantiu que apesar de representar o Estado em todos os aspectos, sua essência é a educação. “Estive dois anos lecionando na EJA, além dos outros segmentos. Vou continuar defendendo os interesses de todos lutando por uma educação de qualidade e por um país mais justo e igualitário. A educação produz mudança, que eu tenho certeza que já está ocorrendo na vida de muitos alunos que já passaram pela EJA, principalmente na gestão do prefeito Waguinho (Wagner dos Santos Carneiro), que luta e valoriza a educação”, destacou a deputada, informando ainda que tem conseguido recursos e investimentos importantes para o município.

Evasão escolar

O secretário de Educação, Denis Macedo, chamou a atenção para a evasão escolar no segmento. “Temos que ir atrás daqueles que não conseguiram voltar para o dia a dia nas escolas. Belford Roxo é pioneiro na retomada do ensino presencial. A educação é um direito básico. Desde 2017 inauguramos e aumentamos nossa rede. De 78 unidades passamos a ter 104 com mais 20 em construção”, disse Denis Macedo, ao lado da secretária especial de Assuntos Pedagógicos, Rosângela Garcia.

De acordo com a chefe de Divisão de Educação de Jovens e Adultos, Thatiana Barbosa, este ano os alunos aprenderam através de textos jornalísticos. “Eles fizeram murais com jornais completos, online e até blogs. A EJA procura trabalhar integrando os saberes e conhecimentos”, resumiu. “Precisamos entender que o direito à educação é de todo. Mas para muitos ele foi negado. Ter em Belford Roxo uma EJA que entende isso como direito é um orgulho e alegria”, finalizou a representante do Fórum EJA RJ, Amanda Guerra.

Para palestrar, o repórter Leonardo Rodrigues falou sobre a empresa em que trabalha e como é o seu dia a dia. “São muitos desafios, trabalhamos diariamente em diversos municípios sempre atrás de informações para alimentar nosso site on-line. São mais de um milhão de acessos no site”, explicou.

Os desafios da pandemia

As amigas Sandra Regina Torres, 64 anos, e Damiana Nascimento, 56, estudam na Escola Municipal Casemiro Meireles. O trabalho realizado por elas foi sobre os desafios da pandemia. “Sempre quis continuar meus estudos. Soube da EJA através de um cartaz e minha filha fez a minha inscrição. Foi muito bom fazer o projeto, pois aprendemos coisas novas”, disse Sandra. “Eu nunca tive oportunidade de estudar. E agora consegui. Já aprendi bastante coisa. Essa é uma oportunidade maravilhosa de voltar a estudar. O pessoal da EJA é maravilhoso”, completou Damiana.

Matriculado na Escola Municipal, José Pinto Teixeira, Jurandir Jesus Freitas, 53, disse que na época que parou de estudar era jovem e não tinha cabeça para as aulas. “Hoje temos essa facilidade. Só não estuda quem não tiver vontade. Precisei retomar meus estudos pelo meu trabalho. No começo tive vergonha, mas todos me abraçaram. A EJA é nota 10, ela foi a luz para mim com um ótimo aprendizado e professores que nos tratam com respeito”, disse.