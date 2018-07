Votou nele? Agora aguenta! Em Nova Iguaçu, prefeitura fecha bar durante jogo do Brasil

Foto: Reprodução/WhatsApp

O prefeito de Nova Iguaçu Rogério Lisboa não para de surpreender a população com medidas que contrariam as promessas feitas durante a campanha eleitoral. Na tarde de ontem, agentes da Fiscalização de Postura jogaram água no chope de dezenas de frequentadores que estavam no Bar, Galeteria & Etc – Galetc, na Rua Juiz Alberto Nader, nº 291, no bairro da Luz, para assistir ao jogo Brasil x Bélgica, pela Copa do Mundo que acontece Rússia.

