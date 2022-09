Votação é auditável e processo, transparente, diz presidente do TSE

A convite do presidente da Corte, entidades, partidos e representantes do governo estiveram na sala de totalização de votos

O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), reafirmou nesta quarta-feira (28) que o processo de totalização de votos dados pelos eleitores aos candidatos é auditável e transparente após a visitação de entidades, partidos e representantes do governo à sala de totalização.

Entre os que participaram da visitação estavam o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, e Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido ao qual o presidente Jair Bolsonaro é filiado. Além deles, estiveram presentes integrantes das campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União) e Padre Kelmon (PTB).

Moraes disse que a visita era para mostrar o “óbvio”: que a apuração é transparente. “Nós realizamos hoje uma visitação à sala de totalização exatamente para mostrar o que já é óbvio, mas sempre é importante atuar com transparência, com lealdade a todos aqueles que fazem esse processo eleitoral para demonstrar que é uma sala como vocês puderam ver: é uma sala aberta, é uma sala clara, não é? Não é nem sala secreta, nem sala escura”, afirmou Moraes.

Sala de totalização

A sala da Seção de Totalização é um espaço de trabalho convencional, com computadores distribuídos em baias e com acesso livre para os representantes das entidades fiscalizadoras, como Ministério Público (MP), OAB, Polícia Federal, partidos políticos, forças armadas e observadores internacionais.

Divulgação dos resultados

A Seção de Totalização (Setot) é uma das áreas da Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que atua no desenvolvimento dos sistemas de totalização e divulgação dos resultados.

O setor, composto por uma equipe de 20 servidores que trabalham em conjunto com outros setores do TSE e dos Tribunais Regionais Eleitorais (TRE). A equipe não faz a totalização, que é realizada por um computador, que fica no Centro de Processamentos de Dados, sem qualquer interferência humana.

O resultado de cada eleição é conhecido no término da votação, com a impressão do BU, que traz a quantidade de votos depositados em cada urna eletrônica. Além de ficarem disponíveis para consulta pública nas seções, os BUs também são entregues aos fiscais de partido e serão publicados em tempo real nas Eleições 2022.