Volta Redonda: unidades de saúde vão atender casos de covid-19 nos fins de semana

Em todas as USs são oferecidos exames para diagnóstico

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), manterá além das unidades de Pronto Atendimento também as Unidades de Saúde dos bairros Vila Mury e Volta Grande em funcionamento aos finais de semana de 07h às 19h para acolhimento aos casos suspeitos e confirmados de Covid-19.

Durante a semana as Unidades de Saúde dos bairros: 249, São João, Vila Mury e Volta Grande funcionam de 07h às 22h, sendo referência para casos suspeitos da doença de segunda a sexta-feira. Em todas essas unidades são oferecidos, gratuitamente, exames para diagnóstico da Covid-19. São feitos testes de RT-PCR (swab) e antígeno.

A secretaria de Saúde, após avaliação epidemiológica, manteve as duas unidades em funcionamento durante o fim de semana devido à queda do número de casos de Covid-19. Essa medida poderá ser revertida, caso haja aumento nesse sentido na rede pública municipal.

Diminuição nos casos da doença no município

A secretária de Saúde de Volta Redonda, Maria da Conceição de Souza Rocha, comentou que a diminuição nos casos da doença no município, já era esperada em decorrência do avanço da vacinação contra a Covid-19. Segundo Conceição, houve queda de 90% do número de atendimentos durante os finais de semana, nas unidades de referência à Covid-19, no mês de setembro.

“A secretaria de Saúde continuará avaliando o número de casos e se houver aumento do quadro epidemiológico, voltaremos a oferecer o serviço novamente em outras unidades de referência da Atenção Primária”, disse Conceição Rocha.