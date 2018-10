Volta Redonda inaugura maior shopping do Sul Fluminense

Volta Redonda ganhou nesta semana mais um grande empreendimento comercial que vai gerar mais de 3 mil empregos diretos e indiretos. Maior shopping da Região Sul Fluminense, localizado às margens da Rodovia dos Metalúrgicos, foi inaugurado com a presença de autoridades e convidados em uma cerimônia na praça central do empreendimento. Durante a solenidade, o prefeito Samuca Silva ressaltou a participação da prefeitura para a construção do shopping.

“É uma satisfação imensa, é um dia histórico para nossa cidade. Agradeço a todos os empreendedores que acreditaram na nossa cidade. Nosso papel foi ajudar, incluindo a desburocratização que estamos fazendo desde o início do nosso governo”, comentou Samuca Silva.

O representante da empresa que administra o shopping, Antonio Arbex, destacou a importância da administração municipal para a realização do empreendimento. “É um desafio tocar um empreendimento como esse, mas bons ventos virão. Agradeço aos órgãos públicos que nos ajudaram, principalmente ao prefeito Samuca Silva, que é diferenciado, sempre facilitando”.

Após a solenidade de abertura, o prefeito Samuca Silva e os representantes das empresas empreendedoras e administradora do shopping cortaram o laço que representou a inauguração do empreendimento. Em seguida, o prefeito e sua equipe percorreram o shopping, cumprimentando os lojistas e o público presente.

Além da participação na geração de emprego e renda, o prefeito Samuca Silva destacou o trabalho realizado pelo Governo Municipal nas obras de duplicação da pista da Rodovia dos Metalúrgicos, que vai ampliar e melhorar o acesso ao novo shopping. No local, está sendo retirado um canteiro para ampliação da pista.

“O fluxo de veículos vai aumentar e queremos evitar engarrafamentos e acidentes e nossas equipes uniram esforços para melhorar a mobilidade na região de acesso ao shopping”, ressaltou Samuca.

A ação tem a participação das secretarias municipais de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), Meio Ambiente (SMMA), Infraestrutura (SMI) e Guarda Municipal (GMVR).