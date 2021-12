Volta Redonda: atendimento para síndrome gripal é feito nas UBS

Moradores com síndrome gripal leve devem buscar o primeiro atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS e UBSF), conforme recomendação da Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Todas as 46 unidades, espalhadas nos bairros da cidade, estão aptas ao acolhimento de casos de síndrome gripal.

A rede de urgência do município – Hospital Municipal do Retiro (HMMR), Hospital Dr. Nelson Gonçalves (antigo Cais Aterrado), UPA Santo Agostinho e Serviço de Pronto Atendimento (Cais Conforto) – deve ser procurada em situações emergenciais – casos graves.

De acordo com o coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, médico sanitarista Carlos Vasconcellos, o município tem registrado aumento expressivo de atendimentos, na rede pública e privada, de casos de síndrome gripal, seguindo o já registrado em outras regiões do Estado do Rio de Janeiro.

Entretanto, o médico esclareceu que não foi identificado, até o momento, aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Por isso, a secretaria de Saúde adotou medidas imediatas como a ampliação da oferta de serviços e profissionais de saúde disponíveis para o atendimento da população.

“Estamos reforçando também a testagem para Covid-19 nas unidades básicas de saúde para todos os casos de síndrome gripal, e, além disso, acompanhando as notificações diárias do número de casos atendidos na rede pública e privada”, disse.