Vocalista do Molejo confirma ter feito sexo consensual com MC Maylon

O vocalista do grupo Molejo confirmou que manteve relações sexuais com o cantor e dançarino Maycon Douglas Porto do Nascimento Adão, o MC Maylon, na noite de 11 de dezembro de 2020. Em depoimento na 33ª (Realengo), na tarde de ontem, Anderson Leonardo contou depois de três horas de conversa que tudo ocorreu de ‘maneira consensual’.

O delegado Reginaldo Guilherme, titular da DP, confirmou a informação sobre a afirmação de Anderson sobre a relação sexual com Maycon. Segundo informações, o gerente e um funcionário do motel apareceram na delegacia, mas foram dispensados e vão ser ouvidos no início da semana que vem.

A acusação de violência sexual contra Anderson veio à tona na última quarta-feira, quando MC Maylon registrou um boletim de ocorrência contra o cantor. O pagodeiro chegou a negar o episódio e até teria sido surpreendido com a divulgação da história através de uma nota. Em um dos trechos do comunicado, a assessoria confirma que os dois se conheciam: “Anderson conhece a suposta vítima, mas jamais praticou os atos veiculados na imprensa, inclusive, tem conhecimento que a suposta vítima já esteve presente em diversas apresentações artísticas do cantor, em ocasiões posteriores à falaciosa alegação, o que demonstra, claramente, que a narrativa publicada nunca ocorreu”, dizia o comunicado.

Encontro que terminou no motel

Maycon relatou em depoimento que aceitou marcar um encontro com Anderson para conversar sobre uma possível ajuda em sua carreira artística e que o vocalista, na verdade, teria o levado a um motel. Lá, o dançarino e cantor recebeu agressões com tapas no rosto e forçado a manter relações sexuais. Ele apresentou uma cueca e um sabonete como provas do crime. O material será encaminhada para perícia a fim de comprovar, através de um exame de DNA, se há ou não esperma do músico.