Viva Ceciliano! Dupla comemoração

Bom filho, pai, esposo, amigo e político. Quantos adjetivos cabem numa só personalidade? Em se tratando do aniversariante de amanhã (28), muitos! As virtudes de André Ceciliano, que comanda com sabedoria e destreza a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), são frutos de uma trajetória política percorrida com os pés firmes no chão e muito discernimento.

E como presente antecipado, Ceciliano ganhou da diretoria do Flamengo, que sagrou-se campeão do Brasileirão, na última quinta-feira, o novo manto do Mengão. Todo orgulhoso, André exibiu nas redes sociais o mimo do seu time de coração. Parabéns!

Que Deus, e seu incomensurável amor, continue a iluminar sua vida, multiplicando saúde, prosperidade e todas as virtudes que sue coração possa carregar. Os votos da equipe do jornal Hora H.