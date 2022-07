Vítimas de cárcere privado apresentam quadro de desnutrição, afirma Saúde

A mãe e os dois filhos mantidos em cárcere privado por 17 anos, em Guaratiba, bairro da Zona Oeste do Rio apresentam quadro de desidratação e desnutrição grave. A informação foi divulgada hoje (29) pela Secretaria Municipal de Saúde.

O órgão informou ainda que as vítimas estão recebendo os cuidados necessários, além do acompanhamento dos serviços social e de saúde mental. Eles foram encaminhados ao Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.

Vizinho da família, Sebastião Gomes da Silva contou ao g1 que um dia antes do resgate chegou a oferecer comida às vítimas. “As crianças ficavam presas, amarradas. Na quarta-feira (27) eu trouxe pão, mas a mulher contou que o Luiz viu e jogou fora, contou que ele queria bater nela, que achou ruim, e que eles não comeram nada”, relatou.

Na quinta (28), ele teria retornado e oferecido uma fruta para a menina de 22 anos. “A menina pegou hoje aqui, a bichinha pegou a banana e comeu com casca e tudo. Ela estava com muita fome”, relembrou o homem.

Também na quinta (28), o Capitão William Oliveira do 27º BPM (Santa Cruz) afirmou que assim que as vítimas foram resgatadas, ele ofereceu água e comida, mas a mãe negou: “ele (o acusado) não deixa eles comerem”. O capitão afirma ainda que não imaginava que os jovens fossem maiores de idade, devido a sua compleição física.

O resgate aconteceu na manhã de quinta-feira (28). Mãe e filhos foram encontrados amarrados dentro de casa, em local insalubre e desnutridos. Luiz Antônio Santos Silva, pai dos jovens, foi preso em flagrante.