Vítimas de acidente na BR-101 são identificadas

As quatro que morreram em um acidente grave que aconteceu na última terça-feira no km 158 da BR-101, em Macaé, no Norte Fluminense, foram identificadas. O acidente envolveu um carro de passeio e uma carreta. As vítimas fatais foram Libânio Ramos da Silva; a mulher dele, Iraci Borges; além da noiva do filho do casal, Roberta Paes Marques; e uma das filhas dela, Thalita Paes. A outra, uma menor de 13 anos, sobreviveu a tragédia, não teve o nome divulgado. Segundo a família, ela está internada em estado grave no Hospital Municipal de Macaé, com algumas fraturas. O motorista do caminhão sofreu ferimentos leves e foi atendido no local.

A família estava voltando de uma festa de casamento que foi realizada em Campos dos Goytacazes, que fica na mesma região, e ia para Cabo Frio, onde morava. Libânio e Iraci atuavam como pastores evangélicos. Ele também trabalhava como guarda municipal em Macaé, e ela era professora.

O carro onde a família estava bateu de frente com a carreta. O enterro estava marcado para a tarde de ontem no cemitério do Jardim Esperança, em Cabo Frio. A Polícia Rodoviária Federal investiga as causas do acidente.