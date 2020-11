Vítimas de acidente entre ônibus e caminhão são enterradas

SÃO PAULO – As 41 pessoas que morreram no acidente entre um ônibus de trabalhadores e um caminhão, na Rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, em Taguaí (SP), foram enterradas entre a madrugada e a manhã de ontem. A maioria dos enterros ocorreu no cemitério de Itaí (SP).

Ainda durante a madrugada, a força-tarefa criada para identificar as pessoas que morreram divulgou a lista com o nome de todas as vítimas. (Confira a lista completa). Dos 41 corpos, 32 foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Avaré e depois, liberados para velório em Itaí. Outros nove foram encaminhados para unidades do IML da região.

Quem são mortos:

Adriel Calebe Alves de Oliveira

Aline Fernanda de Oliveira Antunes

Ana Claudia dos Santos

Andressa Aparecida Espadia

Beatriz Monteiro da Silva

Bruno de Oliveira Faustino

Camila Cristina Franco Vergueiro

Carolina Coelho Batista

Claudinei Carlos Barboza

Edina Madalena da Silva

Edna Aparecida Lobo Batista

Elisângela Aparecida Mingote

Fabiana Gois Vieira

Fernanda Estefany Silva Pereira

Francis Kelly Aparecida Nunes

Geison Gonçalves Machado

Gustavo Ferreira de Oliveira

Ivonaldo da Silva Custódio

Jean Soares Alves

Josiel Aparecido Alves

Joyce dos Santos Flores

Leandro Maximo Pereira

Leda Aparecida Estevam

Leonardo José Leme

Luciana da Silva Soares

Lucielem Firmino dos Santos

Lucineia Benedita Soldeira de Melo

Marciele Pedroso Nunes

Marcio Lima de Freitas

Maria Lúcia Martins Rocha

Niveo dos Santos Venâncio

Osani Lucio

Ramon Pereira de Lima

Regina Gonçalves Domingues

Ronivan Vilhena Augusto

Rosana Rodrigues de Oliveira

Tais Aparecida de Oliveira Ceara

Tiago Aparecido Aulfs

Valquíria de Oliveira Cruz

Vanessa Carolina Vieira dos Santos

Wellington Aparecido Corrêa

Como foi o acidente

Na manhã da última quinta-feira, o ônibus que levava cerca de 50 trabalhadores de uma empresa têxtil e o caminhão carregado de esterco colidiram em Taguaí (SP). A colisão ocorreu no km 172. A empresa de ônibus Star Viagem e Turismo não tinha autorização para operar, segundo informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). O motorista sobreviveu, teve alta do hospital e não foi mais visto, apesar de não ser considerado foragido pela polícia.