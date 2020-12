Vítimas de acidente co carro que caiu em rio são enterradas

As cinco crianças, quatro irmãos e uma prima, que estavam entre os sete mortos em um acidente de carro em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, foram enterrados no final da tarde de ontem no Cemitério de Ponta da Lama.

Os corpos dos irmãos Enzo Gabriel, de 2 anos, Ana Laisa, 4, Kemilly Sophia, 6, Phandora, 8, e o da prima, Brunna Vitória, de 3 anos, foram os últimos a serem sepultados. Erick, um outro primo, de 12 anos, foi enterrado mais cedo no Campo da Paz. Já Adilson, de 45 anos, que era o motorista e amigo da família, no Cemitério do Caju.

O veículo, com nove ocupantes, perdeu o controle, saiu da pista e caiu de uma ponte dentro de um rio. O acidente aconteceu por ocorreu por volta das 19h40 da última segunda-feira na RJ-208, altura do bairro da Tapera.

Sobreviventes

Outras duas pessoas, uma jovem de 18 anos e uma adolescente de 13, conseguiram sobreviver a tragédia depois Elas foram encaminhadas para o hospital Ferreira Machado com ferimentos leves. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado. Segundo informações da família, a mais velha delas é mãe de Brunna. Ontem, o veículo foi retirado de dentro da água pela equipe dos bombeiros, com apoio dos Mergulhadores do 5º Grupamento da corporação.

“Mais um filho meu morreu”

Segundo os familiares das crianças, o motorista havia levado o grupo para passar o dia na Lagoa de Cima, tradicional balneário da região. A avó de Erick, Rita de Cássia, lembra como recebeu a notícia da tragédia. Ela estava dormindo quando seu filho, pai da criança, ligou: “(Ele) falou ‘mãe, mais um filho meu morreu’. Ali eu já tinha perdido o chão, não sabia mais onde eu tava”.Erick era irmão de Leonardo Barcelos, que morreu afogado junto com o amigo Mc Kallebe em outubro.