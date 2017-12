Grávida é baleada em favela do Rio e perde o bebê

Foto: Reprodução/ Agência O Globo

Uma jovem grávida foi baleada durante um tiroteio no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, na madrugada do último sábado. Karolayne Nunes de Almeida Alves, de 19 anos, está internada no Hospital municipal Miguel Couto, na Gávea, e seu estado é considerado muito grave. Segundo familiares, a vítima perdeu o bebê. Karolayne estava no quinto mês de gestação e o nome da filha seria Juliana ou Rebeca, segundo o pai, Airton. Amigos e pessoas próximas fizeram uma roda de oração na frente do centro médico.

A jovem passava de carro pela localidade da Birosca, na favela da Fazendinha, por volta das 21h, no momento em que foi baleada. O marido dela, que dirigia o veículo, relatou aos parentes que um bandido passou de moto pelo casal e atirou para o alto.