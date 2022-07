Vítima de sequestro pede socorro e agentes da polícia agem rápido

Policiais impediram um duplo sequestro em Pilares, bairro da Zona Norte. Um dos criminosos acabou preso; arma usada era de brinquedo

Policiais militares conseguiram impedir um duplo sequestro no bairro Pilares, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na madrugada deste domingo (17). A corporação informou que agentes do 3º BPM (Méier) estavam em patrulhamento na saída da Linha Amarela quando um homem, em um carro em movimento, gritou que estaria sendo sequestrado por dois criminosos.

As equipes realizaram um cerco tático e, ao abordarem o veículo, um dos bandidos fugiu para uma casa da região e fez um morador refém. Os PMs conseguiram controlar a situação e constataram que a arma usada no crime era falsa. Um comparsa foi preso. Ele se machucou ao tentar fugir e foi levado sob custódia ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier.

As duas vítimas foram liberadas sem ferimentos e os pertences recuperados. A ocorrência foi encaminhada para 21ª DP (Bonsucesso), que investiga o caso.