Violência contra a mulher será tema de musical em Queimados

Foto: Divulgação

As cortinas vão se abrir e o palco do Teatro Metodista vai se transformar em um verdadeiro espelho do universo feminino no próximo fim de semana. Isso porque o espetáculo teatro-musical “Feminina” chegou em Queimados e se apresentará neste sábado, dia 9, às 18h. Inédita no município e com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, a apresentação irá discutir sobretudo a questão da violência contra a mulher. A classificação é livre e a entrada é gratuita.

