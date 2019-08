Vila Olímpica de Mesquita receberá Torneio de Xadrez no sábado

Jota Carvalho – jota.carvalho@yahoo.com

Mesquita está atrás de novos atletas para compor sua Seleção Municipal de Xadrez. Tanto que promoverá, neste sábado (10), o Torneio Mesquitense de Xadrez. A competição acontecerá na Vila Olímpica da cidade. O endereço é Avenida Baronesa de Mesquita s/nº, no Cosmorama. E a disputa envolverá atletas tanto amadores quanto profissionais.

“O xadrez é uma modalidade esportiva incrível, que ajuda no desenvolvimento cognitivo dos praticantes. Estamos muito felizes por dar essa oportunidade àqueles que desejam praticá-lo em Mesquita”, valoriza o subsecretário municipal de Cultura, Esporte Lazer e Turismo, Kleber Rodrigues.

As inscrições podem ser realizadas na hora, com a organização do torneio. E não é necessário fazer parte de uma equipe. Basta apresentar documento de identificação e comprovante de residência. Serão aceitos competidores a partir de 7 anos de idade. Os vencedores residentes em Mesquita serão, automaticamente, convidados a integrar a Seleção Municipal de Xadrez. O objetivo é que esses atletas representem Mesquita em diversas competições oficiais, incluindo os Jogos da Baixada – neste caso, apenas para os participantes entre 13 e 17 anos de idade.

Mesquita já possui duas turmas de xadrez, somando quase 60 alunos. A primeira delas se reúne no Fórum de Mesquita, com aulas às quartas e sextas-feiras, entre 10h e 12h. “O trabalho ali está incrível. Os advogados levam seus filhos para praticar xadrez. Temos ainda uma turma especial para autistas”, conta Kleber. A outra tem encontros na própria sede da secretaria, que fica na Estrada Feliciano Sodré 2931, no Centro. Lá, as turmas praticam às terças e sextas-feiras, entre 14h e 17h. (Foto: Rafael Lobo/PMM).