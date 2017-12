Vila Noel vira atração e encanta as famílias em Angra dos Reis

Foto: Divulgação

A 13 dias do Natal, o município já entrou na contagem regressiva para a chegada do “bom velhinho“ nas casas das famílias angrenses e já vive o clima das festas de fim de ano. O espírito natalino tomou conta da Praça General Osório (Praça do Carmo) na noite do último sábado, com a abertura da Vila Noel, que será o ponto central do Natal em Família, da programação da Prefeitura de Angra, que tem o apoio do Bradesco, e que foi viabilizada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, por meio da Secretaria Executiva de Obras, Parques e Jardins.

A praça ganhou uma decoração toda especial, tanto de enfeites como de iluminação, voltada para o lado lúdico, lembrando o simbolismo do Natal. A Vila do Noel tem pórticos de entrada, e neles bonequinhos de chumbo dão boas-vindas aos visitantes, e logo na chegada, as crianças avistam a casinha do Papai Noel e um trenó com a hena.

O encantamento das famílias com o espaço prossegue diante da decoração e iluminação das árvores da praça e de pinheirinhos instalados na Vila Noel, que compõem o cenário. A criançada além de entrar na fila para tirar foto com o Papai Noel é surpreendida em suas fantasias, com a casinha figurativa de doces, um ambiente colorido e iluminado e os selfies são inevitáveis. O clima natalino na Vila Noel, também é comprovado sonoramente, com músicas características de Natal, com uma programação que incluem artistas locais, como a musicista Mariane, que se apresentou na noite do último sábado, na Praça General Osório, ao lado da casinha do Papai Noel.

Feirinha de Natal dos artesãos

As calçadas da Rua do Comércio também ganharam decoração de natal, e entre os enfeites, pinheiros naturais que dão todo um sentido natalino, e em toda a extensão da via, está funcionando uma feira de artesãos, com barraquinhas, que tem como atrativos os artesanatos locais. Até o dia 23 de dezembro, das 18h às 23h, o público terá a oportunidade de visitar a Vila Noel e a feira de artesanato.

A Rua do Comércio está sendo fechada no horário de funcionamento das barraquinhas de artesanato, porém, as vias perpendiculares estarão abertas normalmente ao fluxo de veículos. O objetivo do Natal da Família é estar levando as famílias de Angra para vivenciar o clima natalino no Centro da cidade, aproveitando as várias atrações que irão acontecer, além de estimular o movimento no comércio local, com a ida das pessoas para as compras de natal. E vêm mais novidades e surpresas por aí.

O Natal da Família está sendo realizado sem custo para a Prefeitura de Angra, pois tem o patrocínio do Bradesco. Um atrativo não só para a população angrense, como também para os turistas que estão visitando a cidade.