Vigilante é morto dentro de agência da CEF na Zona Norte do Rio de Janeiro

Um vigilante foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira (8) dentro de uma agência da Caixa Econômica Federal (CEF), na Estrada do Quitungo, em Brás de Pina, bairro da Zona Norte do Rio. Cláudio Januário, de 44 anos, sacava dinheiro quando foi atacado. O criminoso atirou e fugiu sem levar nada

da vítima. Os tiros chegaram a quebrar a porta do banco e atingiram um carro que estava parado em frente a agência.

A Polícia Militar informou que a área foi isolada, e equipes do 16º BPM (Olaria) realizam buscas na região atrás dos envolvidos. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) periciou o local e vai analisar imagens de câmeras de segurança que possam ajudar na identificação do assassino.