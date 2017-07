Vigilante é baleado dentro de supermercado, durante assalto em São Gonçalo

Foto: Reprodução Whatsapp

Os assaltantes fugiram com um malote de dinheiro e balearam um vigilante de carro forte.

Bandidos fortemente armados assaltaram na manhã da última quarta feira (20), um carro forte no momento em que os vigilantes abasteciam um caixa eletrônico na praça de alimentação de um hipermercado Carrefour da Rua Oliveira Botelho, em Neves, São Gonçalo.

Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento mostram a ação dos criminosos, que balearam um dos vigilantes e causaram pânico entre os clientes, que correram e com um deles chegando até a se rastejar para fugir dos assaltantes.

Os criminosos conseguiram fugir do local, levando um malote com dinheiro. De acordo com a polícia, equipes do 7º BPM (Alcântara) e do 12º BPM (Niterói), com apoio da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), fizeram buscas para identificar e prender os criminosos.

Leia essa matéria completa na edição desta quinta feira (20)…