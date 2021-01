Videochamada aproxima paciente oncológico com covid-19 da família

Pacientes oncológicos com casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (covid-19) e que estão internados no Hospital do Câncer IV (HCIV), unidade do Instituto de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca) responsável por cuidados paliativos, ganharam um novo meio de manter contato com suas famílias no período de isolamento imposto pela doença.

Em função do alto risco de contágio, as visitas e a permanência de acompanhantes foram proibidas no HCIV. Com isso, a instituição criou o Time de Comunicação e Acolhimento, constituído por profissionais das áreas assistenciais, que passaram a realizar um contato virtual diário com os familiares dos pacientes, para atualização do quadro clínico.

A diretora da unidade, Renata Freitas, disse que o HCIV recebe pacientes com câncer das outras três unidades assistenciais do Inca que não evoluíram para cura ou que evoluíram com agravamento clínico e não conseguem mais manter o tratamento para combate do câncer. “Aí, a gente faz a parte do acompanhamento dos cuidados paliativos. A gente recebe o paciente com doença avançada, mas isso não significa que ele está em fim de vida. Vai depender da história natural de cada paciente”.