Vídeo mostra que PM morto na Zona Norte do Rio tentou fugir

Sargento teve seu carro cercado na Rua Tejupa. Ele ainda correu, mas foi alcançado e assassinado.

Câmeras de segurança registraram os últimos momentos de vida do sargento da Polícia Militar Rodrigo Mendonça de Andrade, de 44 anos, morto na madrugada da última segunda-feira, entre as ruas Tejupa e Honório Pimentel, na Vila da Penha, Zona Norte do Rio.

As imagens mostram que ele tentou correr dos assassinos, mas caiu enquanto era perseguido pelos atiradores. Um dos bandidos, então, se aproxima de Rodrigo e dispara mais uma vez, na altura da cabeça. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o crime.

De acordo com relatos de testemunhas, Rodrigo estava em seu carro, um Ford Fiesta branco, quando foi cercado por quatro homens armados. O veículo foi atingido por diversos disparos. O PM era lotado no 16º BPM (Olaria).

Carregador apreendido

Os investigadores da especializada apreenderam um carregador de pistola e um celular, possivelmente abandonados pelos criminosos. O material será periciado. O Portal dos Procurados, do Disque Denúncia, busca informações que possam localizar os envolvidos na morte do policial.

Mais de 20 anos na corporação

Em nota, a PM lamentou a morte do sargento, que estava há 22 anos na corporação. Ele era casado e deixa uma filha. “A Secretaria de Estado de Polícia Militar lamenta profundamente a morte do segundo sargento Rodrigo Mendonça de Andrade, nesta segunda-feira (19)”.

De janeiro até esta segunda-feira, são mais de 100 agentes de segurança atingidos por tiros no Rio. Segundo o Instituto Fogo Cruzado, dos 109 agentes, 45 morreram. Entre os agentes baleados, 87 eram policiais militares: 32 deles morreram.