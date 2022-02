Vídeo mostra pessoas tentando se salvar em ônibus arrastados no temporal em Petrópolis

Um vídeo mostra o momento dramático em que passageiros tentaram sair de dois ônibus durante a inundação no temporal que matou 94 pessoas em Petrópolis, na Região Serrana do Rio.

Os ônibus do sistema de transporte da cidade foram arrastados pela força da água no temporal de

terça (15). Não há informações de quantas pessoas estavam nos ônibus, de acordo com o Sindicato das

Empresas de Transporte Rodoviário de Petrópolis.

Os ônibus foram arrastados e levados para dentro de um rio, segundo o Setranspetro. Quando a água

baixou, e as equipes de resgate chegaram ao local, mas já não havia ninguém nos veículos.

Um morador de Petrópolis busca o corpo do irmão, que tem deficiência física e que, segundo ele, morreu dentro de um ônibus arrastado pela chuva na Rua Coronel Veiga.

Felipe contou que Rafael, de 42 anos, mandou mensagem para a mulher pelo celular de uma passageira

durante o temporal. No entanto, Rafael acabou perdendo contato.

“Mandou mensagem que o telefone dele tinha acabado a bateria, que o rio estava subindo, estava todo

alagado. Mas, como ele mora nas imediações, ele já estava acostumado com isso. A água subiu de

maneira muito forte e algumas pessoas conseguiram sair. Ele é deficiente físico e não conseguiu sair do

ônibus”, disse Felipe.