Vídeo mostra momento em que garçom é executado dentro de vagão de trem

Câmeras de segurança registraram o momento em que o garçom e ex-paraquedista Jairo Jonathan Pedrosa, de 24 anos, foi executado com um tiro na cabeça, na última segunda-feira (27) dentro de um trem do ramal Santa Cruz, na estação Magalhães Bastos, em Deodoro, Zona Oeste do Rio. A prisão temporária de Hugo César Azevedo, suspeito de cometer o crime, foi decretada pela juíza Isabel Teresa Pinto Coelho Diniz no plantão judiciário.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso como execução e se o assassinato foi um crime passional. A vítima teria sido ameaçada por ter supostamente se envolvido com uma mulher casada. Jairo foi enterrado na última quarta-feira (29) no cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, na Zona Oeste.

A defesa do suspeito informou que seu cliente procurou a polícia depois de temer por sua vida, já que teria recebido ameaças do tráfico de drogas e que ele não confessou o crime. Hugo e sua ex-esposa estavam sofrendo perseguição da vítima, ainda segundo a defesa.

Segundo a polícia, o suspeito usava máscara e boné, e cobriu as câmeras do vagão com uma fita antes de cometer o crime. A polícia apreendeu com Hugo uma mochila com roupas e um rolo de fita adesiva azul.

Outro suspeito é investigado por furtar a mochila de Jairo, depois de morto. Imagens mostraram momento em que o homem leva a bolsa.