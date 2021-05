Vídeo mostra desespero de passageiros em ônibus atingido por tiros no Alemão

Um vídeo mostra o desespero de alguns passageiros que estavam dentro de de um ônibus da linha Olaria x Candelária, da Viação Nossa Senhora de Lourdes, que passava em um dos acessos ao Morro do Adeus, no Complexo do Alemão, durante um confronto na comunidade. O caso ocorreu na manhã desta quinta-feira (13).

assava pela Estrada do Itararé.

De acordo com a plataforma Onde Tem Tiroteio, foi registrado, no início do dia, tiroteio nas imediações do Morro do Adeus.

Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que “na manhã desta quinta-feira, policiais militares do Grupamento de Intervenções Táticas (GIT) das UPPs estavam em deslocamento pela Estrada do Itararé, uma das vias que corta o Complexo do Alemão, quando observaram um indivíduo em atitude suspeita. Com a aproximação da equipe, o suspeito correu e pulou muros de casas da região, fugindo para o morro do Adeus. Neste momento, criminosos no interior da comunidade efetuaram disparos contra os militares, que reagiram”. Fonte:O Dia