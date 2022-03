Imagens de vídeo mostram ataque que matou engenheiro na Zona Norte do Rio

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) procura o assassino do engenheiro Gabriel Barbosa Leite, de 34 anos. O crime aconteceu no último dia 11 na Rua Conde de Bonfim, na Tijuca, Zona Norte do Rio. Imagens de vídeos de câmeras de segurança registraram o ataque contra a vítima.

O vídeo mostra como ocorreu a agressão que resultou na morte do engenheiro. Nos primeiros minutos da filmagem de uma das câmeras, Gabriel aparece caminhando e, logo atrás, é seguido pelo criminoso, que esta armado com uma faca.

Na sequência, o assassino atinge Gabriel pelas costas. Em outra imagem, a vítima aparece cambaleando, já sangrando, no meio da rua e cai. Nesse momento, o agressor aplica diversos golpes e depois sai andando.

O delegado Cassiano Cortes, que investiga o crime, informou que a dinâmica afasta a possibilidade de o caso tratar-se de um roubo. No dia em que foi assassinato, Gabriel estava vestido com uma bermuda, camiseta branca e chinelos. Ele não levava documentos, celular ou qualquer coisa que, na ocasião, pudesse identificá-lo.