Vice-prefeito de Japeri acusa prefeita de tração e de ter sido usado na campanha eleitoral de 2020

Em carta aberta, Carlos Januário diz que governo de Fernanda Ontiveros trabalha em proveito próprio e que a falta de transparência é uma manobra para dificultar cobrança por parte da população

As relações entre o vice-prefeito e a prefeita de Japeri, Fernanda Ontiveros (PDT) azedaram de vez. Em carta aberta publicada nas redes sociais, Carlos Januário faz uma série de denúncias contra o governo da pedetista e afirma que foi usado durante a campanha eleitoral em 2020 para conseguir votos que levaram à vitória nas urnas (Ontiveros foi eleita para o cargo com 38,31% dos votos válidos, um total de 20.259 votos, no dia dia 15 de novembro do ano passado).

“A cor da minha pele, minha história, o meu conhecimento, os meus amigos, assim como meus valores, foram usados”, diz Januário, que acrescenta: “Os inescrupulosos podem enganar muitas pessoas por muito tempo. Mas jamais irão enganar a todos por todo o tempo.”

O vice-prefeito afirma ter acreditado em um projeto que traria dias melhores para a população e empurraria Japeri para uma melhor posição no ranking do IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal). “Quero pedir desculpas por ter me deixado enganar, por ter sido usado por pessoas que se apresentaram como salvadores, mas que na realidade são piores do que aqueles que já conhecemos. Estão trabalhando em proveito próprio.”

Inclusão feita com atraso

Ainda de acordo Carlos Januário, que comandou a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) por um período de sete meses e 23 dias, mesmo sem o apoio da prefeita, nesses quase oitos meses, ele conseguiu levar à população várias conquistas.

“Relato também a falta de transparência na condução dos governos, pois muitas informações não estão sendo incluídas no portal da transparência, ou são incluídas com atrasdo, exatamente para dificultar a cobrança e fiscalização por parte do povo de Japeri”, relata.

Internautas compartilham publicação

As denúncias feitas pelo vice-prefeito, que também publicou um vídeo, foram compartilhadas por internautas que moram em Japeri e se solidarizaram com Carlos Januário. “…a maioria arrependida”, diz uma das mensagens. Outra publicação afirma que Japeri tem muito a crescer com a inteligência do Carlos Januário e acrescenta: “A Dra. não pensa mesmo no município.”

Município ocupa a 83ª posição no IDH do RJ

Segundo dados das Nações Unidas pelo Desenvolvimento (Pnud) e pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), o levantamento com base no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) coloca Japeri em uma posição desconfortável: é o lugar com o pior IDH do Rio de Janeiro com 0,591. O cálculo dos índices é baseado em três indicadores: educação, longevidade e renda.

O município da Baixada Fluminense, que tem 105.548 habitantes, ocupa a 83ª posição entre as 92 cidades do estado.