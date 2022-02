Vereadores de Seropédica vão a Brasília pedir à ANTT isenção do pedágio em trecho da Via Dutra

Hoje (22), vereadores e a Procuradoria Geral da Câmara de Seropédica foram até a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), agência que faz os estudos prévios antes de liberar a concessão, reivindicar a favor da isenção do pedágio para moradores do município.

A prefeitura entrou com uma ação civil pública em que pede que os moradores de Seropédica e Paracambi, motoristas de veículos com placa de Seropédica e motoristas residentes da cidade com veículos cuja placa não seja ainda do município, mas em processo de emplacamento sejam isentos de pagar o valor de R$14,20 cobrado pela CCR Nova Dutra no pedágio de Viúva Graça e suas duas cabines avançadas. O pedido de liminar foi recusado pela Justiça federal na última quinta-feira (17).

O novo contrato de concessão das rodovias BR-116 (Via Dutra) e BR 101 (Rio-São Paulo) que foi assinado com a CCR no dia 28 de janeiro deste ano, é válido por 30 anos, e entra em vigor a partir do dia 1º de março, ignorando os direitos do munícipes.

O documento prevê a isenção do pagamento do pedágio a motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas moto, ambulâncias, veículos oficiais, próprios ou contratados de prestadores de serviço da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal e seus respectivos órgãos, departamentos, autarquias ou fundações públicas, assim como veículos de corpo diplomático.

A reunião em Brasília foi com André Luís Macagnan Freire, superintendente de Infraestrutura Rodoviária da ANTT e sua equipe técnica. Da Câmara de Seropédica estiveram presentes os vereadores Rose Alves, Fernando Bananeiro, Bruno do Depósito, Max Goulart, Huguinho, Wattyla Cebolinha, Luciana Alves, deputado Carlos Jordy e a procuradoria da Câmara Municipal de Seropédica, Isadora Delesporte e Marcelo Espírito Santo.