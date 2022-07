Vereadores da Baixada entregam manifesto de apoio à reeleição de Cláudio Castro ao governo

O governador Cláudio Castro, pré-candidato à reeleição, e Washington Reis, pré a vice na chapa, receberam das mãos dos vereadores da Baixada Fluminense um manifesto de apoio, assinado por 164 parlamentares da região. O ato foi formalizado durante evento na última quinta-feira (14) em São João de Meriti. Castro apresentou um balanço das principais ações desenvolvidas pelo Governo do RJ na Baixada durante a sua gestão.

Na região, foram investidos mais de R$6 bilhões em obras de infraestrutura, saúde e educação. “Todo mundo diz que quem quer melhorar o Rio tem que começar pela Baixada Fluminense, e o nosso governo já está fazendo pela região. A Baixada tem o maior centro de imagens do Brasil: o Rio Imagem finalmente está sendo construído. O MetrôLeve vai chegar em Nova Iguaçu, porque a Baixada merece. Também trouxemos asfaltamento e outras obras importantes. Tudo construído em parceria com as prefeituras da região” afirmou Castro.

Investimento da gestão

A carta entregue pelos vereadores destaca, entre outras ações que motivaram o seu apoio, o investimento da gestão Cláudio Castro em Segurança e sua atuação durante a pandemia, o que resultou em seguidas quedas nos índices de criminalidade do Estado do Rio e na retomada da economia após o período mais grave da crise sanitária mundial.

Obras de infraestrutura

Na apresentação que fez aos vereadores, Cláudio destacou as obras de infraestrutura, cujo os recursos destinados são de R$ 4,8 bilhões, viabilizados por meio de programas como o PactoRJ, os investimentos e repasses para a Saúde, que totalizam mais de R$ 1,2 bilhão, e os projetos de construção e modernização de escolas, somando mais de R$ 105 milhões.

“O Rio vive um momento único e a Baixada Fluminense será uma das protagonistas dessa grande transformação. Fico muito feliz em caminhar ao lado do governador Cláudio Castro e trabalhar para deixar o nosso Estado cada vez mais unido e forte. Faremos um governo de justiça social e igualdade para todos”, afirmou Washington Reis.