Vereador Tatão é diplomado em Meriti e destaca parceria com o prefeito Doutor João

Eleito em novembro como o mais votado do MDB, em São João de Meriti, com 4.494 votos, o vereador Sebastião Silva, o Tatão, foi diplomado hoje (16-12). Após receberem o diploma, no cartório eleitoral, os vereadores, suplentes, prefeito Doutor João e o vice Valdecy da Saúde participaram de uma solenidade na Câmara Municipal. A posse será no dia 1º de janeiro.

Ao lado do filho Bruno Tatão, da nora Roseane e do neto Bruninho, Tatão se emocionou ao falar dos seus objetivos para o quinto mandato. “Vou continuar trabalhando sempre do mesmo jeito, pois em todos os meus mandatos nunca deixei de atender à população. Moro no mesmo lugar desde quando nasci e todos sabem onde me encontrar. Para o próximo mandato, o objetivo é continuar melhorando a qualidade de vida das pessoas; Agradeço ao meu grupo que marchou comigo do início ao fim e aos eleitores que acreditaram em mim”, argumentou Tatão.

Parceria com o prefeito

O vereador reeleito também fez questão de destacar a parceria que fez com o prefeito desde o primeiro dia de mandato. Com o apoio do Doutor João, Tatão conseguiu uma série de melhorias para diversos bairros como a Bacia de Éden, Vila Tiradentes, Éden e Centro, entre outros. “Melhoramos bastante várias ruas com iluminação nova e asfalto, além de saneamento. Fiquei muito feliz quando o prefeito disse que ia inaugurar a Unidade de Saúde da Família de Vila Tiradentes. Ele cumpriu a palavra e entregou a unidade com médicos já funcionando. Isso era um sonho antigo dos moradores do bairro e de outras localidades do entorno. De quebra, ainda asfaltou a Rua José de Carvalho, que era de paralelepípedos. O Doutor João e o vice Valdecy da Saúde podem contar com o meu apoio nos próximos quatro anos de governo”, finalizou Tatão, ao lado do filho Bruno Tatão, do neto Bruninho, três anos, e da nora Roseane.