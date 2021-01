Vereador suspeito de assalto toma posse de dentro de presídio através de videoconferência

PARAÍBA – Um vereador eleito de Marizópolis, na Paraíba, tomou posse do cargo em uma cerimônia que aconteceu por videoconferência ontem. Fábio Júnior Alves de Andrade (PP), conhecido como Fábio de Nego Chico, participou da solenidade na Colônia Penal Agrícola de Sousa, onde está preso desde o dia 18 de dezembro de 2020. Fábio Júnior tem 37 anos e foi eleito com 194 votos, nas eleições municipais de 2020.

Durante a cerimônia, o político ficou acompanhado de policiais penais do presídio e pelo advogado dele, conforme explicou o diretor da unidade prisional, Charles Martins. O parlamentar cumpre prisão temporária de 30 dias e é suspeito de participar de um assalto que aconteceu em Sousa, também no Sertão do estado, quando três homens se passaram por policiais e roubaram dinheiro e cheques de um empresário.

O parlamentar teria auxiliado na fuga do trio, conforme o delegado Glauber Fontes. A defesa do vereador disse que não há evidências do envolvimento do cliente com o crime.

Conforme a assessoria de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), as regras para posses são de responsabilidade das câmaras municipais.