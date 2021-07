Vereador Sancler Nininho vira assunto principal em Mesquita

Denúncias envolvendo Sancler Nininho deixam população em alerta

Quem imaginou que o serial killer e maníaco, Lázaro Barbosa de Sousa, morto pela polícia em Cocalzinho, município de Goiás, é o assunto mais comentado entre a população de Mesquita, errou longe.

As denúncias sobre suspeitas de corrupção contra o presidente da Câmara Municipal de Mesquita, Saint Clair Esperança Passos, o Sancler Nininho (PROS), que têm sido publicadas pelo Hora H em diversas reportagens, ofuscou o fim da caçada ao ‘monstro do Distrito Federal’. A população do município conhecido como a ‘Caçulinha da Baixada’ passou a acompanhar os fatos que colocam a gestão do vereador como mandatário da Casa no alvo de investigações. Os comentários surgem nas redes sociais e também em rodas de conversas.

“Onde há fumaça, há fogo. Essas denúncias não surgiram do nada. Tem cheiro de fumaça aí”, comentou o dono de um bar localizado na região central de Mesquita. Ouvido pela reportagem, um aposentado que acompanhava as notícias pelo celular foi mais enfático: “Ele (Sancler Nininho) é da mesma laia do Biriba (Marcelo Biriba, ex-vereador). Brigou pela presidência da Câmara para sujar as mãos com a corrupção. Não confio em nenhum deles”, disse.

Caixa-preta e suposta compra de casa de luxo

Entre as polêmicas envolvendo o parlamentar, há indícios dele ter feito contratações de pessoal de forma irregular, se beneficiando da prerrogativa do cargo. Sancler Nininho também tem sido acusado de falta de transparência nos atos do Legislativo, como a movimentação financeira do cartão corporativo, utilizado para pagar despesas da presidência.

A mais recente denúncia recebida de uma fonte pelo Hora H é sobre a suposta casa de luxo que o político teria adquirido no condomínio Porto Real Resort em Mangaratiba, na Costa Verde fluminense.

De acordo com informações, Sancler Nininho terá que desembolsar R$ 40 mil mensalmente. O valor seria correspondente às parcelas fechadas no contrato. Com um salário de pouco mais de R$ 10 mil, chama atenção a compra do imóvel, que é incompátivel com os ganhos de um vereador.

É preciso ressaltar que todas as denúncias estão sendo minuciosamente apuradas pelo Hora H e serão embasadas por documentos que podem comprovar os indícios de irregularidades.