Vereador Quinzé do PL de Duque de Caxias é executado com vários tiros

O vereador de Duque de Caxias Joaquim José Santos Alexandre, o Quinzé, de 66 anos, foi assassinado por volta das 20h30 deste domingo (12) no Parque Novo Rio, no limite entre Caxias e São João de Meriti, na estrada conhecida como São João-Caxias.

Testemunhas disseram a policiais militares que ele foi ao local para visitar uma pessoa e, ao desembarcar de seu carro, levou vários tiros de um homem que estava dentro de um automóvel branco. O criminoso fugiu.

Quinzé tinha 66 anos, era pai de quatro filhos e servidor público. Na última eleição, de 2020, concorreu ao cargo de vereador pelo PL e obteve 2.364 votos, sendo um dos candidatos mais votados da cidade.

Quem assume sua vaga é o 1º suplente Elson da Batata (PL).

Ex-sargento da Polícia Militar, visto como uma espécie de “protetor da comunidade”, Quinzé chegou a ser

preso, e chegou a disputar eleições no cárcere. No seu terceiro mandato, era primeiro suplente e tomou posse assumindo a vaga deixada pelo vereador Chiquinho Grandão, que havia sido preso. Quinzé era tido por seus apoiadores como um líder comunitário, com base eleitoral nos bairros de Olavo Bilac, Periquito, Jardim Leal, Bananal e Gramacho, onde liderava projetos sociais.

O ex-militar foi condenado a quatro anos e seis meses por porte de arma ilegal (no caso, uma pistola HK 9mm não registrada), mas a justiça permitiu sua posse e o cumprimento do mandato em liberdade.

Eleito pela primeira vez em 2004

Segundo histórico de Quinzé apresentado no site da Câmara Municipal de Duque de Caxias, ele foi eleito pela primeira vez como vereador em 2004 pelo PP (Partido Progressista ) com mais de 5 mil votos.

Líder comunitário, teve bastante atuação nos bairros: Olavo Bilac, Periquito, Jardim Leal, Bananal e Gramacho, onde tinha projetos de iniciação desportiva para crianças e jovens, projetos para a terceira idade e de auxílio às famílias carentes.

Outros políticos assassinados

Em março deste ano, o também vereador de Duque de Caxias Danilo Francisco da Silva, o Danilo do Mercado (MDB), e o filho dele, Gabriel da Silva, foram mortos a tiros no bairro Jardim Primavera. Investigações da Polícia Civil levantaram a suspeita de envolvimento do parlamentar com um grupo de extermínio.

Agora, chega a 25 o número de políticos assassinados no estado desde 2018. De acordo com a polícia, boa parte dos crimes tem relação com disputas que envolvem milícias.