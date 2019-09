Vereador foi morto em Araruama foi morto a mando tráfico da Baixada Fluminense, afirma Polícia Civil

Ele foi executado com pelo menos sete tiros quando estava em um bingo na localidade conhecida como Campo do UTA, no Bairro Fazendinha.

Traficantes de Duque de Caxias assassinaram o vereador Ciraldo Fernandes da Silva (DEM), de 57 anos, no começo da noite do último domingo em Araruama, na Região dos Lagos. É o que aponta a investigação da Polícia Civil. Ele foi morto com pelo menos sete tiros quando estava em um bingo na localidade conhecida como Campo do UTA, no Bairro Fazendinha.

O caso está sendo investigado pela 118ª DP (Araruama). O corpo do parlamentar, que foi velado a noite toda na Câmara Municipal da cidade, será enterrado na manhã de hoje no Cemitério Municipal de Araruama.

Segundo a Polícia Militar, dois homens armados em uma moto efetuaram os disparos. Ciraldo morreu na hora. Uma das linhas de investigação da Polícia Civil é que o vereador teria se recusado a pagar propina a traficantes, o que motivou sua morte. Quem assumirá no lugar de Ciraldo será o suplente Jizamar Coutinho Souza, conhecido como Borracha, também do DEM.

Investigações apontam recusa de propina

A Polícia Civil também investiga a motivação do crime e uma das linhas de investigação é se ele teria se recusado a pagar propina para traficantes da região.

O caso está registrado na 118ª Delegacia de Polícia de Araruama. Um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias da morte e diligências estão em andamento, mas a investigação está sob sigilo, de acordo com a Polícia Civil.

O Disque Denúncia recebe informações sobre o crime, por meio de seu aplicativo para celulares, por mensagem privada em seu perfil no Facebook, pelo WhatsApp/ Telegram (21) 98849-6099 ou pelo telefone (21) 2253-1177.

Luto de três dias

Ciraldo foi o terceiro parlamentar mais votado em Araruama nas eleições de 2016 e estava no quarto mandato. A Câmara de Araruama e a Prefeitura lamentaram a morte do vereador e decretaram luto oficial de três dias.

“Meus sentimentos aos familiares e amigos do vereador Ciraldo! Que Deus conforte o coração de todos. Nos deixou de uma forma precoce e trágica, agora está ao lado do nosso Pai”, escreveu a prefeita Lívia de Chiquinho em suas redes sociais. Por meio de nota, o partido DEM afirmou que lamenta profundamente a morte e se solidariza com a dor dos parentes.