Vereador e braço direito do governador discutem melhorias para Nova Iguaçu

Um encontro entre o vereador Maurício Moraes (Avante) e o chefe de gabinete e secretário do Governo do RJ, Cleiton Rodrigues, na terça-feira da semana passada, no Palácio Guanabara, poderá resultar em um pacote de melhorias para Nova Iguaçu.

Em conversa com a reportagem do Hora H, o parlamentar iguaçuano destacou que a indicação parlamentar prevê recursos para o Hospital Geral do município (HGNI), a Maternidade Mariana Bulhões (ambas as unidades atendem demandas de diversas cidades do estado), além das áreas de segurança, saneamento básico e pavimentação em diversos bairros.

“O secretário Cleiton me recebeu em seu gabinete, foi muito solícito e prometeu atenção a minha indicação. Ele é conhecedor dos problemas de Nova Iguaçu e disse que vai intermediar esse pacote de ajuda com o governador Wilson Witzel, que também é sensível a situação do município. Tanto que ele esteve visitando as famílias que sofreram prejuízo decorrente da chuva de granizo, na última sexta-feira. Essa atenção só fortalece a parceria entre as esferas municipal e estadual. Só tenho a agradecer”, destacou Maurício, confiante.

Foi secretário de Rogério Lisboa

Cleiton Rodrigues foi secretário de Governo do prefeito Rogério Lisboa e deixou o cargo para assumir outros compromissos políticos. Ao ser convidado para integrar o governo do estado, ele foi elogiado por Wilson Witzel: “O secretário Cleiton Rodrigues é muito experiente, já trabalhou com articulação política no governo César Maia, trabalhou com a Secretaria de Governo, conhece a questão da ordem pública, que é hoje o trabalho realizado pela Secretaria. Cleiton tem uma grande experiência, conhece muito o nosso município. Já era uma decisão minha inicial de colocar o Cleiton nessa articulação política”, afirmou o governador.

