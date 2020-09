Vereador é baleado dentro de bar em Cabo Frio

O vereador Ricardo Martins, de 44 anos, foi baleado no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, por volta das 20h da última sexta-feira. Segundo a Polícia Militar, agentes do 25º BPM (Cabo Frio) foram acionados para verificar a entrada de um homem ferido por disparo de arma de fogo no Hospital do Jardim Esperança.Na unidade, foram informados de que a vítima havia sido transferida para o Hospital Central de Emergência.

Agentes da 126ª DP (Cabo Frio) prendeu em flagrante um suspeito de ter atirado em Ricardo. O autor dos disparos era motorista da vítima e foi localizado em São Pedro da Aldeia. Para capturar o acusado, a Polícia Civil emitiu um alerta para a Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal para que fosse feito monitoramento do acusado no caso de uma eventual passagem do autor por vias nacionais estaduais.

Ricardo Martins está em seu segundo mandato na Câmara de Cabo Frio. Em 2010, ele foi eleito pelo PSC. Em 2016, foi reeleito pelo Solidariedade. O vereador é candidato ao terceiro mandato nas eleições de 2020.