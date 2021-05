Vereador denunciado pelo MPF em ação de improbidade administrativa aponta o dedo para a Prefeitura de Japeri

Quem viu o vereador Marcio Rodrigues Rosa, mais conhecido no município de Japeri como Marcio Bibi usar a Tribuna da Câmara para falar em supostas irregularidades na administração da prefeita Fernanda Ontiveros, até gostou e chegou a apostar que, enfim, uma voz oposicionista se fazia ouvir naquele plenário. Enquanto o governo retruca nas redes sociais, dizendo que a fala do parlamentar se dera “sem base e sem prova”, uma ação por improbidade administrativa proposta contra ele pelo Ministério Público Federal, voltou a ganhar espaço.

Trata-se do processo 0000920-89.2011.4.02.5110/RJ, ajuizado na 6ª Vara Federal de São João de Meriti, no qual Marcio Bibi teve como advogado o ex-prefeito Carlos Moraes Costa. Na ação o procurador da República Leonardo Gonçalves Juzinskas – para garantir o pagamento de multa a ele aplicada –, requereu a alienação de um veículo modelo Corolla de propriedade do hoje vereador, avaliado na época da penhora – 22 de agosto de 2019 – em R$ 60.940,00, pedido que foi acatado pelo juiz Marcio Solter.

No processo, no qual Márcio Bibi teve a apelação negada, ele foi condenado ao pagamento de multa no valor de dez vezes o salário que recebia dos Correios como prestador de serviços na agência de Engenheiro Pedreira, e a penhora do carro do agora vereador foi para garantir o pagamento dessa multa.

Reportagem: Elizeu Pires